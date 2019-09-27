سخر الإعلامي عمرو أديب، من فشل دعوات التظاهر، ضد الدولة والاستقرار، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب"، إن ما حدث يعتبر درسًا للإخوان وقطر وتركيا، موضحًا أنهم رفعوا طموحات أنصارهم وأطلقوا هاشتاج "جمعة الخلاص"، بما يعني أنهم سيتخلصون من الرئيس السيسي اليوم لكن شيئًا لم يحدث: "كان المفروض يبقى اسمها جمعة البداية أو الشرارة.. مفيش حاجة خالص، لم يحدث شيء، وفيه حالة إحباط شديدة".

وأضاف: "لو انت عندك عدد زي أعداد متظاهري المنصة، الشرطة والجيش هيقولوا اتفضل انت اللي معاك الأغلبية، لكن الكتلة الحرجة المصرية ما زالت واقفة جنب دولتها ورئيسها وإن البلد تشم نفسها، والناس مش عاوزة تهد الدولة لسه واثقة في الإدارة وسامعها وشايفها".

وواصل أديب، سخريته من فشل دعوات التظاهر المناهضة للرئيس السيسي: "هزعل لو حد قال انتفاضة، فشلت فشلًا ذريعًا، شعبك جدع يا سيسي".