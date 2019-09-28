أديب يعرض "كوميكس" نشرها رواد مواقع التواصل تهكما على الإخوان

عرض الإعلامي عمرو أديب عددا من "الكوميكس" نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهكما على فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر ضد الدولة.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc"مصر": "الشعب المصري جبار وابن نكتة وغير طبيعي، وعمرك متلاقي إخوانجي دمه خفيف أو مبدع، وعمرك متلاقي حد منهم بارع في الرواية أو الفن أو الموسيقى".

وأضاف: "الشعب المصري وهو قاعد النهاردة يشاهد الهزيمة التي مني بها الإخوان، وأجهزة المخابرات القطرية والتركية وفشل فيديوهات المقاول، وقعدوا عمللونا كوميكس حلوة وتسعدوا".

وتابع: "الشعب المصري شعب محترم، وتلقى الضربة وصمد".