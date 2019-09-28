"صحة الدقهلية": وفاة الطفلة جنة نتيجة توقف عضلة القلب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن سبب وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ 5 سنوات، ابنة قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بالدقهلية، ضحية التعذيب على يد جدتها والتي تعرضت للكي بألة حادة، المنجل "شقروف"، في أنحاء متفرقة من جسدها وفي أعضائها التناسلية.

وقال مكي في تصريحات صحفية، اليوم أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها داخل العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد"، وجرى نقل جثتها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الطفلة جنة كانت قد أجريت لها عملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة يوم الأربعاء الماضي، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق، نتيجة التعذيب الذي تعرضت له، وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير 5 سنوات، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء.ع. ع" بالقيام بذلك، والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة، وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها.

فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة.

وتبين من الكشف الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق وتركها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر القدم و إجراء عملية بتر بالساق اليسرى ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط جدة الطفلة المتهمة بتعذيبها، وتحرر عن ذلك المحضر 14167 لسنة 2019 جنح شربين بالواقعة وبالعرض على نيابة، أنكرت الاتهام الموجه إليها، و قررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسبابها، وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وقررت المحكمة تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.