نهال عنبر تنعى شهداء الوطن: "ربنا يرحمهم برحمته"

نعت الفنانة نهال عنبر شهداء الوطن، ممن استشهدوا دفاعا عن أرض الوطن، مساء أمس بسيناء، في مواجهات من العناصر الإرهابية، والتي تكبد بها الإرهابيين خسائر كبيرة.

ونشرت الفنانة نهال عنبر صورة مجمعة للشهداء الأبطال عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، معلقة: "ربنا يرحمهم برحمته".

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، استشهاد ضابط وإصابة 9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات.

وأكدت "القيادة العامة"، في بيان صحفي صادر عنها، مساء أمس، أن القوات المسلحة والشرطة مستمرين في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.