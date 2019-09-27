عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 33 مخبأ للإرهابيين.. وتفجير 273 عبوة ناسفة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صادر عنها منذ قليل، قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وقالت في بيان، إن عناصر المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 273 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير (11) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

ويأتي ذلك في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.