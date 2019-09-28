قتلت القوات الخاصة الأفغانية، 6 من مقاتلي حركة "طالبان"، واعتقلت آخر خلال عمليات أمنية أجرتها في إقليمي كابول وكابيسا.

وقال مسئولون عسكريون، اليوم، إن القوات الخاصة ألقت القبض على عنصر متشدد تابع لطالبان في منطقة كابول بالإقليم الذي يحمل نفس الاسم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.

ودمرت القوات الخاصة الأفغانية، أيضًا مخبأ للأسلحة خلال نفس العملية، علاوة على ذلك، قتلت القوات الخاصة 6 من مقاتلي طالبان خلال غارة جوية شنتها في منطقة "كوه باند" التابعة لإقليم كابيسا، ودمرت أيضا مخبأ صغير للأسلحة خلال الغارة.