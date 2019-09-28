عبَّر مجلس السلم والأمن التابع للاتّحاد الأفريقي، أمس الجمعة، عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي، بخاصّة من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا، معربا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه المغرب على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، عن "قلقه العميق إزاء خطورة الوضع" في ليبيا و"تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية".

وأبدى المجلس، "قناعته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتّحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا"، لذلك، أعرب المجلس عن دعمه "تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا".

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء قواته عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة ستة أشهر، وقال مكتبه الإعلامي في بيان قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة الخميس حول ليبيا: أكد حفتر صعوبة توفير المناخ السياسي. وقال إن "العملية الديموقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا زالت تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس".

وتقترب المعارك الدائرة جنوب العاصمة الليبية منذ مطلع أبريل الماضي من دخول شهرها السادس، وتسببت المعارك بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.