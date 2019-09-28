استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.