نحو نصف مليون شخص تظاهروا في مونتريال مع جريتا تونبرج من أجل المناخ

تظاهر نحو نصف مليون شخص، أمس الجمعة في شوارع مونتريال مع الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ"، كما أعلن منظمو المظاهرة.

وقال فرنسوا جوفري من جمعية "الكرة الأرضية" أمام الحشود "إنها أكبر مظاهرة في تاريخ كيبيك"، ولم تعط الشرطة رقما رسميا.

من جهتها قالت الشابة السويدية أمام الحشد الذي تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في ختام المسيرة، "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الأقل" مضيفة "يمكنكم أن تعتزوا بأنفسكم"، مضيفة: "هناك ضرورة ملحة ولن نبقى مكتوفي الأيدي" مضيفة "نحن التغيير والتغيير آت".

المئات يتظاهرون في المغرب من أجل المناخ

وأوضحت تونبرج: "هذا الأسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك، لقد خيبوا آمالنا مرة جديدة مع خطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية".

وأشارت إلى أن قمة الامم المتحدة حول المناخ في مطلع الأسبوع في نيويورك، مضيفة أنه "واجب أخلاقي، مواصلة المعركة من أجل الكرة الأرضية ومن أجل مستقبلنا".

ونظاهر مئات آلاف الطلبة، أمس الجمعة في مدن أوروبية عدة في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخية، فيما تجمّع مئات المغاربة، أمس الجمعة، في الدّار البيضاء والرباط بهدف دعوة القادة السياسيّين في العالم إلى التحرّك في مواجهة حال الطوارئ المناخيّة.

وهتف مئات الأشخاص ومعظمهم من الشباب تجمّعوا على الكورنيش البحري في العاصمة الاقتصاديّة تحت أشعّة الشمس: "نحن بحاجة إلى حلول"، "كوكبنا في خطر"، "فلنُنقِذه من أجل أولادنا".

وفي الرباط، تجمّع المئات أيضًا أمام البرلمان في وسط العاصمة، للمشاركة في "الإضراب من أجل المناخ" وهو حملة يتمّ تنظيمها في كلّ أنحاء العالم، وكُتب على اللافتات "طاقة متجدّدة مئة بالمئة، أمرٌ ممكن"، و"كوكبنا، حقوقنا".

وقال حمزة أودغيري 40 عامًا، وهو عضو في جمعية بيئية محلّيّة: "من المهمّ أن نتّحد، من أجل حضّ الحكومات في العالم أجمع على التحرّك في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري".

جدير بالذكر، أن العلماء حذروا من أنّ الوقت بدأ ينفد أمام قادة العالم ليضعوا حدّاً للاحتباس الحراري الذي يعدّ السبب وراء تزايد الكوارث البيئيّة.