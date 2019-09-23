"تغير المناخ" من القضايا التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية بالغة منذ بداية مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة قبل 5 أعوام، بداية من كلمته في قمة المناخ على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في 2014، وحتى آخر مشاركاته العام الماضي.

ويشارك الرئيس في قمة المناخ الدولية المقررة اليوم بالمقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك، ضمن اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ويلقي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وأفريقيا والدول النامية تجاه قضية تغير المناخ، الذي يعد واحدا من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم كله.

وكانت وزيرة البيئة كشفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" مع الإعلامي عمرو أديب كواليس القمة العالمية للمناخ، موضحة أنّ الرئيس السيسي سيُعلن عددا من التوصيات أبرزها زيادة التمويل للتكيف على تغيرات المناخ من الدول المتقدمة ووضع التكيف على أولويات الأجندة الدولية، كما أنّ مصر قادرة على أن تعي مسؤوليتها الدولية وتصنع تحولا في مسار العمل البيئي الدولي.

ومشاركة الرئيس السيسي في قمة المناخ ليست الأولى من نوعها، بل كانت ضمن أولى مشاركاته في اجتماعات الأمم المتحدة عام 2014، وبعدها حمل قضية التغيير المناخي معه في كل مشاركة له بالأمم المتحدة على مدار السنوات السابقة:

كلمته في أولى مشاركاته بقمة المناخ على هامش اجتماعات الأمم المتحدة 2014

ترأس الرئيس السيسي، وفد مصر في الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة لقمة المناخ في سبتمبر 2014، وألقى كلمة المجموعة العربية في مؤتمر المناخ الذي عقد على هامش الاجتماعات.

واستعرض الرئيس السيسي في كلمته التاريخية التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014، أهداف مصر السياسية التي استطاعت تحقيقها منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنّ ما تشهده المنطقة والعالم من أعمال إرهابية يؤكد طبيعة الأهداف الحقيقية لهذا التيار الذي حذر منه كثيرا.

كلمة الرئيس السيسي خلال اجتماعات الأمم المتحدة في ثالث زيارة في 2016

تطرق الرئيس السيسي إلى التحدث عن قضايا المناخ خلال كلمته في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين"، كما ترأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة في اجتماعتها الـ72 عام 2017

في كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة الـ72 لاجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، تطرق إلى قضية المناخ في كلمته:

"كلما نجتمع في هذا المحفل المهم، تتجدد آمال الشعوب التي نَشرُف بحمل أمانة تمثيلها والدفاع عن مصالحها، في الحصول على حقها العادل في السلام والتنمية. وتتطلع إلينا أجيال جديدة تحلم بفرصة العيش الكريم في ظل منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره".