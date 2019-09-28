قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل الحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم يوم 7 يناير 2016، لجلسة 12 أكتوبر المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

ويواجه المتهون ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور "اللجان النوعية للاخوان بالجيزة" الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وإمداد عناصر الجماعة بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة والعاب نارية، والتجمهر بغرض التخريب العمدي لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، وكان ذلك بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجدًا أمام الحافلة.