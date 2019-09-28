الثلاثاء.. انطلاق مبادرة "نور حياة" للكشف على طلاب المدارس بمطروح

أكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، على تيسير جميع إجراءات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر بإجراء المسح الطبي المجاني لطلاب المدارس في محافظة مطروح والتي تنطلق في الفترة من أول شهر أكتوبر المقبل وتستمر حتى 14 أكتوبر، من خلال توافر جميع الأجهزة والمعدات الطبية في مجال الرمد والكشف على العيون، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتذليل جميع العقبات من تيسير وسائل المواصلات والدعاية اللازمة لتعريف المواطنين والتجهيزات الإدارية من أجل إنجاح المبادرة القومية.

والتقى الغرابلى، اليوم، بمسؤولين في صندوق تحيا مصر، الذي ينفذ المبادرة بالاشتراك مع مديريتين الصحة والتربية والتعليم بمطروح وذلك بديوان عام محافظة مطروح بحضور الدكتور محسن طه عبد الرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، لمناقشة جميع الاستعدادات للمبادرة والمستهدف وخريطة الكشف في المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.

وتبدأ الجهات المعنية من صندوق تحيا مصر ومديرية الصحة بمطروح تنفيذ المبادرة بمطروح يوم الثلاثاء المقبل لطلاب مدرسة عادل الصفتي الابتدائية بمدينة مرسى مطروح مع التنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز الأطباء وفقا للخطة الموضوعة.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن هناك استعدادات داخل المدارس بالتعاون مع الصندوق للتجهيز للمبادرة وتعليم مطروح مستعد قبل بدء المبادرة لتسهيل مهام الصندوق وأطباء الصحة لتوقيع الكشوفات الطبية في المدارس.