يحدث اليوم: احتفالية الغزل والنسيج.. و"نور حياة" في 6 محافظات

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 19 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير القوى العاملة يشهد إحتفالية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان الاحتفالية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ويقوم بتسليم شهادات التخرج لأول دفعه للمتدربات من أكاديمية تعليم فنون الحياكة والتفصيل بأبو قير.

صندوق تحيا مصر يطلق قوافل طبية لمبادرة "نور حياة" في 6 محافظات

يوجه صندوق "تحيا مصر" قوافل طبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لـ 6 محافظات هي الدقهلية والمنوفية والفيوم والشرقية ، والمنيا ودمياط.

ندوة "الإعلام والمجتمع في مواجهة الإرهاب" بالإسكندرية

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع النادي الأوليمبي بالإسكندرية ندون بعنوان "الإعلام والمجتمع في مواجهة الإرهاب".

منظومة التأمين الصحي الشامل تعلن بدء تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" في بورسعيد

تعلن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأ تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة لدى المنتفعين من المنظومة.

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من الشركات

توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وشركة سعودية، وأخرى كورية جنوبية لدعم التعاون العلمي والفني في مجالات التقنية المتطورة، والتعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي.

حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" بنسخته الثانية في جامعة الدول العربية

ينظم مجلس الشباب العربي للتنمیة المتكاملة بالتعاون والتنظیم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعیة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة منظمات المجتمع المدني–إدارة الشباب والریاضة) حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانیة تحت شعار "الطریق نحو الانتماء"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة.

المركز الثقافي الكوري الجنوبي يبدأ في تلقي طلبات الالتحاق بالمنحة الدراسية

يبدأ المركز الثقافي الكوري الجنوبي في تلقي طلبات الالتحاق بالمنحة الدراسية المقدمة من الحكومة الكورية لعام 2020 للمرحلة الجامعية (البكالوريوس).

المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة ينظم دورة تدريبية مجانية للأطباء

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب دورة تدريبية مجانية للأطباء وطلبة كليات الطب وطب الأسنان حول "البحث العلمي الطبي".

إستكمال محاكمة المتهمين في قضية "إهانة القضاء"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين.

حفل شعري غنائي ببيت السناري في السيدة زينب

يستضيف بيت السنارى، التابع لمكتبة الإسكندرية، الحفل الشعري الغنائي، للشاعران ولاء الدين فاروق، وعمار أحمد، في السادسة مساء بمقر البيت في السيدة زينب، بمصاحبة الفرقة الموسيقية جهاركاه باند للمطربان محمد جاسر، محمد نجاح.

حفل فرقة "بيانولا باند" في بيت الغناء العربي

يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء حفلًا لفرقة "بيانولا باند".