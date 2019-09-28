غابت الفنانة رانيا يوسف، عن الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، عقب إثارتها للجدل بفستان "جريء"، في حفل الافتتاح.

ويرجع سبب تغيبها عن الحفل، إلى مغادرتها للجونة منذ الجمعة 20 ديسمبر، لانشغالها بتصوير مسلسل "الآنسة فرح"، وفقا لما ذكرته في تصريحات سابقة لـ"الوطن".

تفاصيل فستان رانيا يوسف المثير للجدل

أطلت رانيا يوسف بفستان أخضر اللون، تميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، كما أنه ذو فتحة جانبية طويلة، من توقيع دار الأزياء اللبنانية "هاڤن"، إلى جانب "تسريحة شعر" بأنامل خبير التجميل محمد الصغير.

وقالت "يوسف"، في تصريحات لـ"الوطن"، "قريت تعليقات كتير على فستاني من إمبارح لحد دلوقتي، وكلها دمهم خفيف"، مضيفة أنها اختارت تلك الإطلالة بالتحديد، لأنها بسيطة وجذابة و"شيك"، كما أن لون "اللوك" مميز ومختلف، على حد وصفها.

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.