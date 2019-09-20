عمرو أديب: فستان رانيا يوسف عامل تريند أكتر من هاشتاج المقاول

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المقاول الهارب أضعف من أن يكون طرفا في التحركات التي تحدث في الوقت الحالي، "التوجيهات مش بتيجي منه".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "الناس بتمشي مع الرايجة، الناس قعدوا يقولوا الهاشتاج اللي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدى المليون، وأما دخلت إدارة تويتر وطلعت كل الأكونتات فيك، وفجأة الهاشتاج دا اختفى، ومبقاش فيه غير 50 ألف أكونت حقيقي بس".

وتابع: "فستان رانيا يوسف عامل تريند أكتر من هاشتاج المقاول والإخوان، وكان كل شوية يقولوا إلحق وصلنا المليون، حتى على السوشيال ميديا كان فاشل ومش بقول أي حاجة من غير إثبات، خش دور على الهاشتاج دلوقتي كان فيه كام".