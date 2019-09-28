يعد الوادي الملون أو كما يطلق عليه "الأخدود الملون" أحد المعالم الجيولوجية الهامة وعجائب الطبيعية في مدينة طابا بجنوب سيناء.

ويرجع سبب تسمية الوادي الملون بهذا الاسم نظرا لظلال الألوان التي تكسو جدرانه مع عروق الأملاح المعدنية التي ترسم خطوطا على أحجاره الرملية والجيرية وتضفي عليها ألوانا قرمزية وبرتقالية وفضية وذهبية وأرجوانية وحمراء وصفراء.

وقال زكريا الدسوقي مهندس جيولوجي، إن الوادي عبارة عن متاهة من الصخور الرملية المصبغة بالألوان الأصفر والأرجواني والأحمر والذهبي ويصل ارتفاعها في بعض الأماكن ما بين 40-80 مترا وتعد أحد العجائب الطبيعية في محمية طابا ويقع على بعد 90 كم من شمال مدينة دهب وتعد نويبع هي المدينة الأقرب له حيث يقع على بعد حوالي 3 كيلومترات منها.

وأوضح أن الوادي يتكون من صخور ملونة على شكل منحدرات تشبه مجرى نهر جاف ويبلغ طوله حوالي 800 مترا وتشكل هذا الوادي بفعل مياه الأمطار والسيول الشتوية وعروق الأملاح المعدنية التي حفرت لها قنوات وسط الجبال بعد أن ظلت تتدفق لمئات السنين.