وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع العمل بمدارس إدارة الطور

واصل مصطفي الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه أحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، متابعة سير العملية التعليمية بمدارس الإدارة.

وزار وكيل المديرية ومدير عام الإدارة، مدرسة الزهور الإعدادية، وتفقدا الفصول، واستمعا إلي شرح بعض الحصص التعليمية، وقاما بمناقشة الطلاب حول المحتوى الدراسي .

وأشاد وكيل المديرية بمستوى الطالبات والطلاب بالمدرسة، مشددا علي ضرورة تنفيذ الأنشطة التعليمية، والتأكيد علي قيم ومبادئ المواطنة لدى الطالبات .

ومن جانبه، قال مدير عام إدارة الطورإنه جرى تسليم جميع الكتب الدراسية، مطالبا بتخصيص وقت لمقابلة أولياء الأمور علي أن يكون خلال الفترة المسائية.