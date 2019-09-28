صور.. مغردون يوجهون رسالة لـ"المقاول الهارب": فاشل في التمثيل والخيانة

احتفى مستخدمو مواقع التواصل المختلفة بالانتصار المعنوي الذي حققه الشعب المصري، أمس، على قناة الجزيرة وأشباهها من قنوات الإخوان، وكذا أعداء الوطن والمتآمرين منها "قطر" و "تركيا"، بعدما فشلت الدعوات للنزول والتظاهر لإسقاط مصر، وحدوث العكس، ونزول أعداد كبيرة، والتجمع لتأييد مصر والرئيس السيسي والجيش والشرطة.

ودشن المصريون هاشتاجا باسم "#الشعب_المصري_هوه_بن_موزه_فين"، وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غرد أحد المصريين باسم طارق عثمان: "لماذا كل هذا العداء والتضليل والكذب والتدليس.. أي دولة في العالم يعمل ضدها ليل نهار تنبح كنباح القطيع حوالي ٨ قنوات ممولة من قطر قنوات الحظيرة و٤ عند المختل العثماني".

فيما غرد حساب يدعى "جمال يونس"، موجها رسالة للمقاول الهارب، الداعي للتظاهرات: "الجدع ده فاشل في التمثيل وفي الخيانة".

كان المصريون خرجوا، أمس، في الصباح الباكر، وذهبوا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله من نيويورك، بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما خرجت أعداد كبيرة من مؤيدي الرئيس والاستقرار، في ميادين مصر المختلفة، وخصوصا أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.