عرض الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" تقريرا عن التظاهرات الداعمة للدولة المصرية بمنطقة المنصة.

وقالت إحدى المتظاهرات: "أنا مؤمنة باللي بيعمله الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلد وبحب شعب مصر الأصيل وبدعم الرئيس من كل قلبي".

وأضاف آخر: "بقول للجزيرة شوفي شعب مصر الأصيل، وأقولهم إن شعب مصر جاي من أنحاء الجمهورية يقول تحيا مصر".

وأشارت سيدة: "أنا نازلة تأييد للرئيس لأنه دعم الشباب في حجات كتير جدا، أغلب الشباب الفترة دي يقدروا يغيروا لو بدأوا بنفسهم".

وأوضح آخر: "بورسعيد بتأيد الرئيس وبتقوله كمل وإحنا في ضهرك"، وأضافت أخرى: "كفاية دم وثورات لأننا تعبنا، ولسه فيه ناس مغيبة مش شايفين اللي الرئيس بيعمله".

وقال أحد الشباب: "جي عشان ولادي ميقعوش في المستنقع اللي وقع فيه ولاد سوريا واليمن"، وقالت سيدة: "السيسي من أفضل الرؤساء اللي مروا على مصر عشان عنده رؤية مستقبلية لمصر، الإصلاح الاقتصادي تمنه كان صعب شوية على الشعب المصري لكن كلنا بنتحمل دا عشان مصر بتطلع لقدام".