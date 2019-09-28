بعد وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها، بمركز شربين في الدقهلية، تحقق أجهزة الأمن في الدقهلية، والنيابة العامة مع والدة الطفلة بعد أن نسبت إليها التحريات والتحقيقات تعذيب الطفلة "أماني" شقيقة جنة الكبرى، وجرى التحفظ على والدة الطفلة "كفيفة"، وعرضها على النيابة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

كانت تحقيقات النيابة والتحريات كشفت عن تعرض الطفلة أماني للتعذيب، وتبين أن وراء الواقعة الأم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقالت مصادر، إن الأم لم تشارك في تشييع جثمان الطفلة جنة لكونها متهمة ومتحفظ عليها من قبل جهات التحقيق بتهمة التعذيب لابنتها الكبرى "أماني".

وذكرت تحريات وتحقيقات أن الأم المنسوب إليها تهمة التعذيب لديها إعاقة بصرية "فقد نظر بإحدى العينين"، وأنها منفصلة عن الأب منذ عامين ونصف، وحصلت الأم على حكم من المحكمة بضم الطفلتين إلى حضانتها منذ عام تقريبا.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن بداية الواقعة الأولى تعود إلى ورود إخطار للواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، من العميد سامي الحديدي مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة "جنة" ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

وتوجه رئيس مباحث مركز شربين إلى مقر إقامة الطفلة، حيث تقطن مع جدتها وجدها، الذي اتهم فيه جدتها التي تدعى "صفاء" بالتعدي عليها بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وألقي القبض على الجدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أجروا عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنة، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.