تنشر الوطن أول صورة الجدة المتهمة بقتل الطفلة جنة ضحية التعذيب في الدقهلية، بعد إلقاء القبض عليها، بتهمة القتل العمد بعد تعذيب الطفلة حتى الموت.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن بداية القصة تعود إلى ورود إخطارٍ للواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، من العميد سامي الحديدي مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة جنة، ومقيمة لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

وتوجه رئيس مباحث مركز شربين إلى مقر إقامة الطفلة، حيث تقطن مع جدتها التي تدعى "صفاء" المتهمة بالتعدي عليها بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وألقي القبض على الجدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أجروا عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنة، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.