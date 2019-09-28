قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى إصدار تقرير طبي للطفلة أماني شقيقة الطفلة جنة، حيث تبين إصابتها بحروق في منطقة الأعضاء التناسلية.

وأضاف مكي، لـ"الوطن" أنه سيجري نقل الطفلة أماني من شربين إلى مستشفى المنصورة الدولي، لوضعها تحت رعاية طبية، وإجراء جرحات التجميل اللازمة لها.

يذكر أن الطفلة جنة توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد بتر ساقها وتعرضها للتعذيب على يد جدتها المحبوسبة حاليا، على ذمة الاتهامات الموجهة إليها 15 يوما.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

وانتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى "س. ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع"، 41 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لا إراديا.