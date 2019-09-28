أعلنت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان حواء عليم نورستاني، اليوم، مد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة ساعتين إضافيتين حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية نقلا عن المفوضية، أن المسؤولين يرغبون في منح فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأن أعداد مراكز الاقتراع المفتوحة في أنحاء البلاد بلغت ما يعادل 4041 مركزا انتخابيا.

وبدأت عملية التصويت في أجزاء مختلفة من أفغانستان، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتهديدات من قبل حركة "طالبان " بعرقلة الانتخابات، بعد أسابيع من انهيار المحادثات الأمريكية مع "طالبان".

من جانبها، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، الضوء على بدء الانتخابات الرئاسية الرابعة في تاريخ أفغانستان، وسط مخاوف بامتزاجها بأعمال عنف أو تزوير، ورغم ذلك اصطف الأفغان، صباح اليوم، أمام الآلاف من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد من أجل الإدلاء بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأوضحت الصحيفة، في تعليق لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أدلى بصوته، قائلاً: "ننتظر قرار الشعب بشأن ما إذا كانوا سيعطوننا السلطة مرة أخرى من أجل إحلال السلام وتحقيق مطلبه في هذا الشأن".

وقالت "واشنطن بوست"، إن الانتخابات الرئاسية تعتبر خطوة أساسية نحو بدء محادثات السلام مع طالبان، من منظور الحكومة الأفغانية، لاسيما وسط تصاعد أعمال العنف، غير أن المشهد الراهن يكشف حقيقة أن الصراع في أفغانستان وصل إلى طريق مسدود، فضلا عن انهيار الجهود الأمريكية للتفاوض على اتفاق سلام بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا الشهر.