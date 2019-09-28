محامي الطفلتين "جني"و"أماني":التحفظ على خالهما ووالدتها فى قضية التعذيب

انتقلت الطفلة أماني، شقيقة الطفلة جنة، ضحية التعذيب في الدقهلية، إلى نيابة شربين لسماع أقولاها في آثار التعذيب الموجودة في منطقة الأعضاء التناسلية لها وسببها ومعرفة من قام بذلك الفعل، وفقا لأشرف عبد الوهاب ياسين، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني.

وقال ياسين، لـ "الوطن"، إن أقوال الطفلة أماني ستغير مجرى القضية وتكشف عن أشياء كثيرة.

وكشفت مصادرها أمنية، لـ "الوطن"، أن مباحث شربين تحفظت على أم وخال الطفلة في انتظار قرار النيابة بشأنهما.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الطفلة أماني شقيقة الطفلة جنة، تم عمل تقرير طبي بحالتها ومصابة بآثار حروق في منطقة أعضائها التناسلية.

وأضاف أنه من المقرر نقل الطفلة أماني من شربين إلى مستشفي المنصورة الدولي، لوضعها تحت رعاية طبية، وإجراء جراحات التجميل اللازمة لها.

وتوفيت الطفلة جنة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد بتر ساقها، إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها المحبوسبة حاليا على ذمة الاتهامات الموجهة إليها 15 يوما على ذمة التحقيقات.