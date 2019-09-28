شيع الآلاف من أهالي القوصية في محافظة أسيوط، اليوم، جثمان الشهيد البطل المجند محمود أحمد على خليل، والذي استشهد في سيناء، بمسقط رأسه في قرية بني إدريس التابعة لمركز القوصية.

وأناب اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، المهندسة هويدا شافعي بدوي، رئيس مركز ومدينة القوصية، لحضور مراسم تشييع ودفن الجثمان عقب مشاركته مراسم الجنازة العسكرية بمطار أسيوط الدولي، بحضور العقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة عبدالحفيظ، مأمور مركز شرطة القوصية، والدكتور مصطفى محمود، رئيس مرفق الإسعاف بالمحافظة والعشرات من أسرة الشهيد وأهالي القرية والقرى المجاورة، وبعض ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب، مطالبين الرئيس والجيش بالقصاص للشهداء، وتمت الصلاة على الشهيد بمسجد القرية ثم جرى تشييع الجثمان ليدفن بمدافن العائلة بالقرية وسط حضور كبير من الأهالي والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وقدمت رئيس المركز واجب العزاء لأسرة الشهيد، مشيرة إلى تقديم كل الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد.

كان جثمان الشهيد محمود أحمد على خليل، قد وصل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية إلى مطار أسيوط الدولي، ليتم استقباله في جنازة عسكرية، تقدمها اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب إيهاب فاروق نائبا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد أركان حرب محمد علي من قيادة الجيش الثاني الميداني، والذي رافق الجثمان على الطائرة العسكرية، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية وأسرة الشهيد وبعض ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، وتحرك بعدها جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية بنى إدريس، ليتم دفن الجثمان بمدافن العائلة.