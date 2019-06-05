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«مصر بتفرح».. أهلاً بالعيد

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مصرع فلاح غرقا في مياه بحر يوسف ببني سويف

مصرع فلاح غرقا في مياه بحر يوسف ببني سويف

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

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