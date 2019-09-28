قالت الدكتورة ماري نيكولا مدير وحدة التحول الرقمي في مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الهدف من التحول الرقمي سهولة تقديم الخدمة للمواطن سواء على مستوى الصحة أو غيرها من القطاعات، وأنهم أدخلوا استخدام التابلت في حجز مواعيد الكشف ضمن المنظومة، حيث أصبح الموظف المسؤول متوفر معه تابلت وقائمة بأسماء الأطباء ومواعيدهم، وللمريض الحق في اختيار طبيبه المعالج.

وأضافت نيكولا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المعروض على قناة dmc، أنهم بدأوا رسميا في تطبيق المنظومة منذ 13 سبتمبر، وجرى تشغيل 27 مركزا صحيا، و6 مستشفيات، وأنه لم يرد إليهم شكوى من المنظومة الجديدة حتى الآن.

وانطلقت المنظومة في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي لمدة شهرين، ثم انطلقت رسميا، حيث شهدت المنظومة إقبالا كبيرا من المواطنين للاشتراك بها، فقد اشترك نحو 50% من مواطني المحافظة خلال شهرين فقط.