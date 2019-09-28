قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إقالة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لشئون القرى، ورئيس مجلس قروي بني حميل، لتدنى مستوى النظافة، وتراكم القمامة، ورصد تعديات بالردم على نهر النيل بكورنيش قرية السمطا، جاء ذلك بعد افتتاح محافظ سوهاج لـ 3 محطات صرف صحي بمركز ومدينة البلينا.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ غيّر خط السير عقب الانتهاء من افتتاح مشروعات الصرف الصحي المتكامل لقرى البلينا، وتوجه لتفقد كورنيش النيل بقرية السمطا، لافتا إلى أن المحافظ رصد تلك المخالفات الجسيمة.

ووجه محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، والدفع بجميع المعدات المطلوبة لرفع تراكمات القمامة المنتشرة بطول امتداد الكورنيش خلال 48 ساعة.