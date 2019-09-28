سيد باروكي.. أول محترف عربي في سباحة الزعانف يستعد لعبور المانش

يستعد السباح المصري سيد باروكي، لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال محاولة عبور بحر المانش بزعانف "المونو" للمرة الأولى في العالم، ويعد الباروكي أول محترف "عربي - أفريقي" في سباحة الزعانف في أوروبا.

يقول سيد باروكي، لـ "الوطن"، "بدأت رحلة السباحة في عمر الـ 13عاما، وشاركت في أكثر من 15 بطولة ما بين محلية ودولية، وفي كل بطولة كنت أرفع علم مصر".

ويوضح، "محاولة عبور المانش بزعانف المانو للمرة الأولى في العالم ومحاولة التسجيل في موسوعة جينيس سوف أهديها إلى مصر بلد الأمن والأمان، تشجيعا على السياحة الرياضية".

من جانبه أعلن السباح العالمي خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد، وافق على الرعاية الأدبية لمحاولة عبور المانش للسباح المصري سيد باروكي، المقيم حاليا في إيطاليا.

وأشار شلبي، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن السباح سيد باروكي، سيبدأ الاستعداد لعبور بحر المانش، مستخدما زعانف المونو، للمرة الأولى في العالم في 2021

ومن المقرر أن يشرف شلبي على تجربة باروكي في السباحة بين جزيرتى كابري ونابولي في إيطاليا، بالإضافة إلى السباحة في نهر النيل في يناير 2020، لتحديد مدى استطاعة باروكي عبور المانش بزعانف المانو، ويشارك في تدريبات باروكي السباحة الأولمبية شيروت حافظ.