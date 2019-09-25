انطلقت فعاليات مؤتمر نقابة المحامين السنوي، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، الذي تستضيفه مدينة الغردقة خلال الفترة ما بين 25 و28 سبتمبر الجاري، مساء اليوم.

يحضر المؤتمر جميع رؤساء النقابات الفرعين بجمهورية مصر العربية، ونقباء الصحفيين بعدة دول عربية، بينها: الأردن والسودان وفلسطين ولبنان والمغرب، وقرابة 6500 محامي من جميع دول مصر.

شهد محيط المؤتمر تواجدا أمنيا مكثفا من قيادات وقوات مديرية أمن البحر الأحمر، وجرى تشديد إجراءات الدخول بالتفتيش بالبوابات الإلكترونية واستقبل منظمي المؤتمر ونقابة البحرالأحمر الحضور بالطبل و المزمار البلدي.

ضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح، هي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السـلوك المهني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.