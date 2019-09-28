أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 15 طبيبا في مستشفى قلين المركزي للتحقيق، لانصرافهم عن العمل دون إذن أو سند قانوني، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى قلين المركزي، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

أظهر مرور أعضاء إدارة التفتيش والمتابعة، على أعمال شئون العاملين بمستشفى قلين المركزي، عن أن المستشفى به سجل خاص للأطباء "أسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة"، سجل خاص للأطباء "أخصائيين"، سجل خاص للأطباء "النواب"، سجل خاص للعاملين الغداريين والفنيين بالمستشفى، سجل خاص للتمريض، سجل خاص للعمال والسائقين، سجل خاص للعاملين بدرجة كبيرة، بالمخالفة لما ورد بقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 في البند أولاً (د/1)، كما تبين عدم قيام المختصين بالمستشفى بالتقدم ببيان يومي إلى مدير المستشفي يتضمن حالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات والتأشيرات في السجلات وإبلاغ شئون العاملين يومياً بصورة من هذا البيان، وبالمخالفة لما ورد بقرار المحافظ، عدم إمساك مسئول الحضور والانصراف سجلا يدون فيه التأخيرات في الحضور بعد المواعيد الرسمية، بالمخالفة لقرار المحافظ.

كما تبين انصراف بعض العاملين قبل مواعيد العمل الرسمية بدون خط سير أو تصريح معتمد وتم التشطيب عليهم بخانة الانصراف، بالمخالفة لقرار المحافظ، كما تبين عدم وجود مسئول للبوابة وبالتالي لا يوجد سجل لتدوين التصاريح للعاملين بالمستشفى، وعدم تسجيل اسماء من يغادرون مقر العمل بدون اذن او خط سير او مأمورية، بالمخالفة لقرار المحافظ ، وتبين ان القائم بالمأمورية لا يتقدم بأي تقرير فور عودته من المأمورية، لا يوجد نموذج معد لتصاريح الخروج بالمستشفى وإنما هي عبارة عن قصاصة ورق مكتوبة بخد اليد، تصاريح الخروج تكون نسخة واحدة، لا يتم إعطاء مسئول البوابة صورة من تصريح الخروج، لم يتم تحديد مدة التصريح وميعاده، بالمخالفة لقرار المحافظ.