اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر 2" بمشاركة مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، والذي أستمر لعدة أيام في المملكة العربية السعودية.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوي وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيليكوبتر المختلفة الطرازات.

كما اشتمل التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية وحماية سفينة ذات شحنة مهمة، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، إضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة فى التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، كما جرى تنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة في التدريب.

جاء التدريب "الموج الأحمر 2" في ضوء تنامي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر، وتأكيدا لمدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكري في كل المجالات وخصوصا في مجال الأمن البحري.

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.