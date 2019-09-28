أعلنت السلطات الكولومبية أن قوات الأمن تمكنت من قتل زعيم إحدى العصابات الإجرامية في البلاد.

وذكرت السلطات الكولومبية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن القتيل كان مطلوبا بتهم تتعلق بالقتل والإرهاب في البلاد، مشيرة إلى أن القتيل يعد مسؤولا عن قتل عدد كبير من ناشطي حقوق الإنسان في بوجوتا.

وأضافت السلطات الكولومبية، أن قوات الأمن تمكنت أيضا من اعتقال زعيم إحدى العصابات في كولومبيا، دون أن تشير إلى أسماء هذه العصابات أو إلى أي جهة ينتمون.

وكانت كولومبيا قد شهدت مؤخرا مسيرات حاشدة احتجاجا على مقتل المئات من دعاة حقوق الإنسان جراء أعمال عنف في البلاد، فيما تصاعدت الهجمات على اليساريين في كولومبيا منذ توقيع اتفاق سلام في عام 2016 مع أكبر مجموعة متمردة في البلاد.