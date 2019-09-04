الرئيس الفنزويلي يأمر الجيش بالتأهب ويحذر من هجوم كولومبيا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الثلاثاء، القوات المسلحة بالتأهب لوقوع هجوم محتمل من جانب الحكومة الكولومبية وأعلن مناورات عسكرية على الحدود وسط تسليح مجموعة من قادة حرب العصابات السابقين.

وأعلنت القوات المسلحة الثورية "فارك" يوم الخميس عن إعادة تسليحهم في شريط فيديو وتعتقد السلطات الكولومبية أنه تم تصويره في فنزويلا، ما أثار مخاوف من تفاقم الصراع المسلح الكولومبي وتوسيع الجماعات المسلحة في فنزويلا، بحسب "رويترز".

وقال مادورو في بث تليفزيوني: "أمرت قائد العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة البوليفارية وجميع الوحدات العسكرية على الحدود بإعلان حالة تأهب، في مواجهة العدوان الذي تهدد به كولومبيا ضد فنزويلا".

وأضاف مادورو أن مجموعة من التدريبات العسكرية تجرى كل عام ستجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر في ولايات زوليا وتاشيرا وأبور وأمازوناس التي تقع على الحدود مع كولومبيا، وتعتبر هذه هي التدريبات الثالثة من نوعها هذا العام.

وبالرغم من الخطاب الدراماتيكي، تتفق البيانات مع النزاعات المتكررة بين البلدين لأكثر من عقد وتشمل في بعض الأحيان تحركات القوات من أجل التأثير السياسي. انتهت المشاحنات السابقة في المضايقة على مضض.

ورفضت وزارة الخارجية الكولومبية التعليق، وكانت السلطات الكولومبية نفت مرارا وتكرارا التخطيط لمهاجمة فنزويلا، وتقول الولايات المتحدة التي فرضت مجموعة واسعة من العقوبات ضد حكومة مادورو في محاولة للإسراع في رحيله، إن حكومة فنزويلا توفر ملاذاً آمناً للجماعات المسلحة الكولومبية.

وفي وقت سابق، أيد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غايدو استخدام الأقمار الصناعية للمساعدة في تحديد مواقع مجموعات حرب العصابات التي عبرت الحدود إلى فنزويلا، وقال غايدو في عرض تلفزيوني: "سنسمح باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتسهيل موقع هذه المجموعات غير النظامية، والمخيمات داخل حدود البلاد".

وكان احتج غايدو في يناير بالدستور لتولي رئاسة مؤقتة بعد إعلان إعادة انتخاب مادورو 2018 مهزلة، لقد تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكولومبيا، كرئيس فنزويلا الشرعي، لكنه لا يسيطر على مؤسسات الدولة.

ووعد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي باضطهاد الجماعة المتمردة، التي قال قادتها إنهم عائدون إلى الكفاح المسلح لأن دوكي خانت اتفاق السلام لعام 2016 الذي أدى إلى تسريح القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.