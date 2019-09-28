مصر الأولى عربيا وأفريقيا بانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

نجح الوفد المصري برئاسة وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

واستطاع الوفد أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي، وذلك انطلاقاً من دور مصر التاريخي من خلال تواجدها بالمحافل الإقليمية والدولية في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوي.

وأسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر على المركز الأول عربيا وأفريقيا بـ 154 صوتا من إجمالي 167 صوتا للدول الأعضاء، وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والأفريقية بمنظمة الإيكاو.

وأكد الوزير أن الفوز جاء تأكيدا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال النقل الجوي، مضيفا أن هذا النجاح يعكس تقدير مجتمع الطيران المدني العالمي لمجهودات مصر في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني الدولي، مشددا أن مصر تعد من الدول الرائدة التي انضمت إلى منظمة الإيكاو ووقعت اتفاقية شيكاغو عام 1947، كما تفتخر باستضافتها المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 الأمر الذى يؤكد الدور الريادي والفعال الذي تقوم به مصر لصالح المجتمع الدولى وسعيها إلى توحيد الإجراءات والتواصل المستمر إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي تحت مظلة منظمة الطيران المدني.

وأضاف الوزير أن هناك تعاون وثيق بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الإيكاو في مجال سلامة وأمن الطيران المدني، إذ تمتثل مصر لقواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة كما تتبنى المبادرات الصادرة عنها وتدعمها بكل الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.

يذكر أن وفد وزارة الطيران المدني، الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو، يضم الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والسفير أحمد أبوزيد، سفير مصر بكندا، كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.

الجدير بالذكر أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين 193 دولة أعضاء بالمنظمة، وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات، الأولى تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، والثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.