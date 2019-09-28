أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار في الفترة يومي 24 و25 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويُعد المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى، وهو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة وهو ما يمثل استكمالاً لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيداً على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيعقد هذا العام للمرة الأولى في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية وبمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 20 دولة، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولى لجميعات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم (بنك المعرفة المصرى) ووزارة التخطيط (رواد 2030)، ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر.

وأكدت الوزارة أنه سيطلق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر خلال المعرض هذا العام بالتعاون مع قناة النهار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إن المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين في مصر والمنطقة، وأصبح على قائمة المعارض الدولية والمعرض في حد ذاته ليس هدفا، وإنما أحد الآليات التفيذية التي تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى صنع فى مصر، وهو أيضا آلية للتسويق التكنولوجي ونشر ثقافة الابتكار، ويجرى كل عام تطوير في المعرض ورؤية الوزارة أن يصبح أكبر تجمع للابتكار في أفريقيا، وهو حاليا تقريبا كذلك.

وأضاف أن دورة تدريبية دولية فى الابتكار وريادة الاعمال ستعقد على هامش المعرض هذا العام بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز، ويشارك فيها متدربين من أكثر من 20 دولة حول العالم، وكذلك برنامج تدريبي مكثف في الملكية الفكرية والإعلام العلمي، ومؤتمر شباب علماء الجيل القادم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المعروضات في الخمس دورات السابقة بلغ 1940 فكرة وابتكار، وكان إجمالي عدد الجوائز التي منحت 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية واحتضان بإجمالي تمويل قدره 5 مليون ونصف جنيه، حيث تم احتضان 18 فائز بمبلغ يقرب من 3 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للنسخة الخامسة للمعرض فقد كان لها النصيب الأكبر في المعروضات والجوائز، حيث عُرض به أكثر من 680 ابتكار وتم منح عدد 90 جائزة، وزار المعرض 5000 زائر وأكثر من 2 ونصف مليون زائر لصفحة المعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.