قال المعارض التركي البارز فتح الله جولن، إن المسيطرين على مقاليد الحكم في تركيا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل يقال إنهم قدموا من الشمال، فلقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، ويتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الثقافية والتراثية والدينية والأخلاقية.

وأضاف "جولن"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هؤلاء المسيطرين على مقاليد الحكم قاموا بهدم هذه القيم واستخدام الشعارات الدينية البراقة لضمان بقائهم في السلطة فقط، مضيفًا: "كنا ندعمهم فترة من الزمن".

وتابع: "جاء أردوغان يستشيرني عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي، كنت أسمع أنه يصلي وأنه خريج ثانوية الأئمة والخطباء، وليس له أي مؤهل جامعي، قدمت له آراء إيجابية ونصحته ببعض النصائح لكن لم يعمل بها".