قال المعارض التركي البارز فتح الله جولن، إن الفلسفة التي تقوم عليها "الخدمة" هي مكافحة ثلاثة أشياء وهي الجهل والفقر والنزاعات، كما أن التعايش والتعاون والاتفاق من وسائل استمداد التوفيق الإلهي ولا بد من مواصلة السير قدما في هذا الطريق.

وأضاف "جولن"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن المتعاطفين مع الخدمة وجدوا أن هذه الأفكار معقولة ونافعة للإنسانية، فلاقت هذه الأفكار قبولًا واسعًا وحظى المتعاطفون معها قبولًا في الكثير من البلاد، مضيفًا: "أنا لا أعرف الكثير من هؤلاء".

وأشار الزعيم التركي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى للسيطرة على القوات المسلحة التركية وإعادة هيكلتها لصالحة فقط، ثم أطلق حملته ضد "الخدمة" وعزم على التخلص من المتعاطفين مع أفكارها.