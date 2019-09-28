قال الزعيم التركي فتح الله جولن، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يصغي إلى أحد وخاصة إليه، مضيفًا: "لديه أحكام مسبقة عنا، إنه يتهمنا بالإرهاب ويتهمني شخصيا بأنني رأس الإرهاب وقد أصدروا ضدي أحكامًا متعددة بالمؤبد، لذلك ليس لدي شيء أوجهه إليه".

وأضاف "جولن"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه يمكن للبلدان الديمقراطية والدول الغربية ودول العالم الإسلامي أن تتخذ تجاهه موقفًا موحدًا للضغط عليه كي يتراجع عن استبداده، موضحًا أن هذا يعد السبيل الوحيد لكي تتوقف الفوضى والاضطرابات التي تشهدها تركيا حاليا.

وتابع : "هذا أيضًا ما أخبرني به صديق محب للخدمة كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة أردوغان من قبل".