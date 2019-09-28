قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر أمس الجمعة، كانت الفرصة الأخيرة لنشر الفوضى.

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الجماعة الإرهابية تلقت الضربة القاضية من الشعب المصري بالأمس، بعدما عزف عن تظاهراتها ونزل في الشوارع لتأييد الرئيس السيسي.

وتابع: "فشلت الجماعة وأتباعها أصابهم اليأس والإحباط وجعلهم يتساءلون عن جدوى الخطاب الذي يبثه المقاول الهارب محمد علي".

وأردف: "ما حدث كشف حجم قناة الجزيرة والجماعة الإرهابية، وأنهما خدعا الناس، حيث قالوا إن الأمس سيكون جمعة الخلاص، وهو ما اتضح كذبه".

وشدد الإبراشي، على أهمية الحذر من الرسائل التي تنشرها الجماعة الإرهابية عبر خطاباتها، مؤكدًا على أن الشائعات جزء من الإرهاب: "الجماعة سلمت بالهزيمة مبكرًا في يوم أمس، لأنها تأكدت من أن أكاذيبها باتت مكشوفة ومفضوحة، والشعب المصري كان واعيًا وأكد على أنه سيناقش مشكلاته تحت المظلة الوطنية والمواطن المصري كان هو البطل بالأمس، بعدما راهن على مستقبل أفضل".