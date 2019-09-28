قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل 11 حالة تسمم نتيجة تناول وجبة "فسيخ" خلال 24 ساعة فقط، بينها 8 حالات في حالة حرجة وغير مستقرة، لذلك تم إصدار بيان تحذيري مساء اليوم السبت.

وأضافت غانم، في تصريحات صحفية، أن 5 حالات نقلت إلى العناية المركزة، مشيرة إلى المصابين من مناطق متفرقة وهي "إدكو، برج العرب" وبعضهم تناول "فسيخ" تم إعداده في المنزل.

وأشارت إلى أنها طالبت مديرية الصحة، بتوفير كميات أكبر من الأمصال، وأسِرَّة عناية مركزة، تحسبا لتزايد الحالات خلال الأيام المقبلة.

وأصدر مركز السموم بالإسكندرية، بيانا عاجلا، اليوم السبت، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات التسمم بسبب الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، حتى ولو تم إعداده في المنزل.