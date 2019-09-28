فيديو.. العالم ينتفض ضد الحوثيين في الأمم المتحدة

يعكس الهجومان اللذان تعرضت لهما منشأتا نفط سعوديتين مدى الخطر الذي باتت تشكله أسلحة الحوثيين المدعومين من إيران على المنشآت النفطية في السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح التقرير، أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ألمانيا والكويت والسويد، أعربوا في بيان مشترك، عن إدانتهم بأقوى العبارات لتزايد حدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية واعتبرت هذه الهجمات تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، والتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

واجتمع ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كمجموعة لتأكيد استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.