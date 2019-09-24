أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأطراف اليمنية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

وشدد جوتيريش، خلال لقائه بوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، على التزام الأمم المتحدة بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأكد وزير الخارجية اليمني، ضرورة إحراز تقدم ملموس في اتفاق الحديدة، لا سيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمني والإداري، منوها بأن تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط في أي مشاورات سلام قادمة.

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة التركيز على التصدي لخطر المشروع الإيراني التوسعي في اليمن، المتمثل في الانقلاب الحوثي على الدولة.

واتفقت الحكومة اليمنية والحوثيون خلال مشاورات السويد، ديسمبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وإعادة انتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، وانسحاب ميليشيات الحوثي منها، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار.