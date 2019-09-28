ألقت الشرطة في البوسنة اليوم القبض على شخصين إثر اقتحام مجموعة من مشجعي كرة القدم لمحطة إذاعية في سراييفو وإجبار القائمين عليها على سحب أحد الأخبار بعد إذاعتها.

وذكرت شبكة "أيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية أن الرجلين يواجهان تهمة تهديد سلامة الأشخاص وتقييد حرية الصحفيين والمحررين في المحطة التي تحمل اسم محطة سراييفو، وتبث برامجها عبر شبكة الانترنت.

وكان المشجعون الغاضبون اقتحموا مكاتب المحطة الإذاعية بعد بث خبر عن صدور حكم بالسجن 5 أعوام في روسيا البيضاء بحق مشجع لنادى سراييفو بتهمة حيازة كوكايين، حيث أجبروا رئيس الدورة على رفع الخبر من النشرة، وذلك طبقا لبيان أصدرته إذاعة سراييفو بهذا الصدد.

على صعيد متصل، استنكرت السفارة الأمريكية في سراييفو الحادث، واصفة إياه بـ"غير المقبول".