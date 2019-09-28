ادعت ميليشيات الحوثي، السبت، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات دون أن تحدد تاريخ العملية.

كما زعمت الميليشيات أسر الآلاف من قوات الشرعية، من بينهم عسكريون من التحالف، مشيرة إلى أن العملية جرت فيما أسمته "محور نجران".

وأفادت "العربية"، أنه سبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي على لسان عضو ما يسمى المجلس السيادي أحمد غالب اليافعي، احتجاز مراسل "العربية" في اليمن محمد العرب.

وقال "الرهوي"، في مؤتمر صحافي، أمام وسائل الإعلام: "أين محمد العرب؟"، مدعياً أسره في عملية عسكرية.

لكن مراسل "العربية" خرج عبر حسابه على موقع تويتر ناشراً المقطع الذي روجته ميليشيات الحوثي.