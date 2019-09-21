الأمم المتحدة ترحب بعرض الحوثيين وقف هجماتهم على السعودية

رحب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث السبت بالمبادرة التي أعلنها المتمردون الحوثيون في اليمن بوقف هجماتهم على السعودية، معتبرا أنها يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وجاء في بيان صادر عن غريفيث في نيويورك أن الأخير "رحب بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله في 20 سبتمبر بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية".

وتابع البيان أن المسؤول الأممي "يرحب أيضا بالتعبيرعن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع".

كما شدد غريفيث في البيان "على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد".

واعتبر "أن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب".

وكانت السعودية ردت بحذر على هذه المبادرة السبت معتبرة أن العبرة "في الأفعال وليس بالأقوال".

وكان الحوثيون اقترحوا الجمعة وقف الهجمات على السعودية مقابل وقف غارات السعوديين على مواقعهم في اليمن.