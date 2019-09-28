أوضح المهندس هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أهم ما جاء باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، حيث استهدف الاجتماع متابعة موقف المدن الجديدة بصعيد مصر.

وقال يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، إن المدن الجديدة تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات القيادة السياسية والحكومة، حيث صادف اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان تسليم مسؤولي وزارة الإسكان وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة للمستحقين، وتفقد عدد من المشروعات المهمة بأسوان الجديدة.

وتابع أن منطقة الشريط النهري السياحي الكائنة على النيل مباشرة بأسوان الجديدة ويجري بها تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والسكنية التي سيتم افتتاحها عام 2020.

واستطرد أن اللجنة التي سلمت الوحدات تفقدت عددا من مشروعات توصيل المرافق بمدرسة النيل، وهي مدرسة متميزة تقدم تعليما متميزا، وكلف الرئيس بإنشاء نماذج منها بعدد من محافظات الجمهورية.

وعن الإسكان الاجتماعي أوضح أنه أصبح علامة مميزة بكل محافظات الجمهورية، "أي محافظة فيها إسكان اجتماعي بيخدم وحدات تم تنفيذها على أعلى مستوى، والمواطن بياخد الوحدة في مجتمع سكني حضاري مكتمل الخدمات".

وأشار إلى أن الهدف من الإسكان الاجتماعي توفير وحدة سكنية لشريحة محدودة الدخل من الشباب، حيث بدا النظام بحل المشكلة وتوفير فرص عمل لـ1.5 مليون فرصة عمل بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وشدد على أن الإسكان الاجتماعي يحارب مشكلة العشوائيات وتوفير وحدة سكنية بمجتع سكني حضاري، ويمنع المواطن من البناء على أرض زراعية أو منطقة عشوائية، "كان فيه أخطاء في الحكومات السابقة وكنا ممكن ننزل الوحدات زمان دون مرافق كاملة لكن الرئيس كان وجه بضرورة توصيل المرافق كاملة في هذه الوحدات، حتى المواصلات كان فيها مشكلة كبيرة في المدن الجديدة، لكن وزارة الإسكان تعاقدت مع عددٍ كبير من الأتوبيسات التي وزعت على عدد كبير من المدن الجديدة".

وأوضح أن الوزارة تخطط لإنشاء عدد من المدن على امتداد الساحل الشمالي لتكرار نموذج مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن الأكاديمية البحرية فرع العلمين الجديدة بدأت العمل بالفعل، ما يعطي لها فرصة العمل على مدار العام لخدمة الطلاب.

وعن مدينة أسوان الجديدة أوضح أن المدينة أنفق عليها حتى الآن خلال 5 سنوات، 3 مليارات جنيه من وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن مدن الصعيد الجديدة أنفق عليها ما يزيد عن 25 مليار جنيه، "الـ 25 مليار دول ممكن يتصرفوا في 25 سنة مش 5 سنين لو كنا في عهود تانية".

وعن وحدات الإسكان الاجتماعي، أوضح أن مساحة الوحدة الواحدة 90 مترا، عبارة عن 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، "بتتقسط على 20 سنة بفائدة مدعومة من البنك المركزي، تتراوح بين 7% أو 5% حسب دخل المواطن، موضحا أن ثمن الوحدة 220 ألف جنيه وقد تصل إلى 350 ألف جنيه بالوحدات العادية.

وعن مدينة أسيوط القديمة أوضح أن سعر المتر الأرض الواحد بها يتخطى 150 ألف جنيه نظرا لضيق مساحة المدينة، "الدولة عملت أسيوط الجديدة وغرب أسيوط اللي سميت ناصر تخليدا للرئيس جمال عبدالناصر، وبنوفر أرض بأسعار مناسبة".