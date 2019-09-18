أعلنت وزارة الإسكان عن بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة.

وتسلط "الوطن" الضوء على أساليب السداد والحالات التي تتسبب في إلغاء التخصيص وسحب قطع الأراضي، وفق كراسة الشروط على النحو التالي:

1- في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو أي بند من البنود الواردة بهذه الكراسة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

2- بناءً على طلب صاحب الشأن.

- عدم استكمال الطرف الثاني سداد استكمال نسبة 25% من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال الفترة من 13-10-2019 حتى 13-11-2019، "بالنسبة للإسكان المتميز".

- عدم استكمال الطرف الثاني سداد استكمال نسبة 50% من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال الفترة من 15-10-2019 حتى 14-11-2019، "بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا".

- عدم سداد باقي قيمة الأرض قبل استلام الأرض (طبقًا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل للاستلام).

3- عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالي:

- استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

- الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام.

4- التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط الواردة بالبند رقم 3 من الشروط العقارية.

5- تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أسلوب السداد للوحدة:

يسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه (بالنسبة للإسكان المتميز) و300 ألف جنيه (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا)، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل -دفعة واحدة وغير مجزأة- عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

1- سويفت (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين.

2- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكن فرع المهندسين.

3- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين (من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي سارية.

نظام سداد قيمة الوحدة

1- سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه (بالنسبة للإسكان المتميز) و300 ألف جنيه (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا)، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل.

2- استكمال سداد 25% (بالنسبة للإسكان المتميز) و50% (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا)، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- خلال الفترة من 13 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر (بالنسبة للإسكان المتميز)، وخلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا) وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

- (سويفت/ACH/ تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

- بالنسبة للإسكان المتميز: سداد باقي ثمن الأرض الـ75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

وحددت وزارة الإسكان الأراضي المتميزة بمدن السادس من أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة السادات، بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديد، مدينة العرب الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا.

وقطع الأراضي الأكثر تميزاً، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أسوان الجديدة.

ويمكنك الاطلاع على خطوات الحجز من هنـــــــا، والاطلاع على الشروط المطلوبة للتسجيل من هنــــــــا.