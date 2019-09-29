قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المدن وخطة تنفيذها وفقا للجدول الزمني، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم استعراض نماذج الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وستكون مكتملة المرافق.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة طرحت نحو 11 إعلان إسكان اجتماعي تقدم للحجز بهم نحو 719 ألف متقدم، كما نفذت نحو 4700 وحدة إسكان اجتماعي في محافظة أسوان، فضلا عن تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي في منطقة هضبة أسيوط، مؤكدًا أنهم يعملون على تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 380 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 360 ألف وحدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة المشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح يشترط الآن للتقديم على وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي ألا يزيد الراتب عن 5700 جنيه بعد أن كان مقتصرا لمن لا يزيد راتبهم عن 1500.