قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفلسفة التي تتبعها خطة التسوية الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية خاطئة من أساسها، ولهذا السبب لن تلقى سوى الرفض.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل بث ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، أنه ليس من المعقول أن يُطلب من الفلسطينيين تقديم المزيد من التنازلات، لأنه حينها لن يكون لدى الفلسطينيين أي شيء.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عملية السلام متوقفة، لأن الولايات المتحدة تبنت الموقف الإسرائيلي بالكامل، ما أدى إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية يرفضون التفاوض، ونحن نرى حكومة إسرائيل تأخذ من المناهج والمواقف ما يجعل أنه لا أحد يتصور قدرته على التفاوض مع هذه الحكومة.

وأكد أبو الغيط أن إسرائيل مشلولة منذ 6 أشهر، وأجرت انتخابات وراء انتخابات وحتى الآن لم تصل الانتخابات إلى الاتفاق على حكومة، وربما لن تؤدي الانتخابات إلى الوصول لحل ويضطرون للدخول إلى انتخابات ثالثة.